В Башкирии насчитали 3,4 миллиарда рублей транспортного налога

Республиканское Управление Федеральной налоговой службы подвело итоги 2017 года в части транспортного налога. Оказалось, что в Башкирии облагаемых налогом транспортных средств зарегистрировано в количестве 1,3 миллиона штук. В том числе, 1,2 миллиона принадлежат жителям республики.

Объектом обложения по этому налогу является большинство самоходных машин – автомобилей, мотоциклов, автобусов, яхт, теплоходов, вертолетов и т. д. Выходит, что в Башкирии по 1 транспортному средству приходится на каждых 4 жителей. За прошедший год общее количество транспорта в Башкирии увеличилось на 20 тысяч.

Общая сумма исчисленного за год налога – 3,4 миллиарда рублей. Большинство – 2,7 миллиарда рублей – должны заплатить жители республики, еще 0,7 миллиарда приходится на организации.

Свою обязанность организации должны были исполнить в срок до 1 февраля текущего года. Успели не все: сумма задолженности составляет на начало лета 163 миллиона рублей.