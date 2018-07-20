Как закалялась сода: 135 лет исполнилось содовой промышленности страны

Предприятие организовали российский купец Иван Любимов и бельгийский предприниматель Эрнест Сольвэ в Пермской губернии на небольшом острове Березник в Верхнекамье. До этого соду в страну поставляли только из-за границы, что затрудняло нормальное функционирование предприятий стекольной и текстильной промышленности. Потребность в соде была колоссальной, известный русский ученый Дмитрий Менделеев писал: «Ныне нельзя себе и представить развитой промышленности без потребления соды».

Предприятие Любимова и Сольвэ быстро нарастило объем выпуска продукции, обеспечив потребность отечественных промышленников в соде. До 1917 г. завод выпустил 875 тысяч тонн соды.

После событий гражданской войны березниковцам пришлось восстанавливать почти разрушенные цеха и самостоятельно воспроизводить технологические схемы и регламенты производства соды, т.к. основатели хранили их в строжайшей тайне от рабочих, а основные процессы на заводе запускали иностранцы, специалисты Сольвэ. Полностью завод был восстановлен в 1920г., в дальнейшем увеличивая объемы и расширяясь новыми цехами в эпоху советской индустриализации.

Во время Великой Отечественной войны после оккупации южных районов страны Березниковский содовый завод оставался единственными поставщиком содопродуктов в СССР, выпускал зажигательную смесь для «коктейля Молотова». Предприятие работало в четком военном ритме, но почти на износ. Однако когда в год Великой Победы началось производство соды в Стерлитамаке, послевоенная промышленность получила важный ресурс для восстановления и развития.