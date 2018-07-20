Федеральное казначейство России проводит депозитные аукционы с банками

Общая сумма полученного за шесть лет дохода от сделок составила 312 миллиардов рублей. Об этом 20 июля пишет газета «Известия».

Смысл депозитных аукционов заключается в том, что Минфин предлагает банкам свободные деньги из бюджета страны. По словам главы Федерального казначейства Романа Артюхина, с 2012 года было проведено 519 аукционов. За этот срок в банках разместили 40,7 триллиона рублей. Доход казначейства составил 244,3 миллиарда рублей.