Федеральное казначейство России проводит депозитные аукционы с банками
Сегодня, 17:41ЭкономикаЮлия Кононенко
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С 2012 года Минфин России выставляет свободные деньги бюджета на депозитные аукционы.
Общая сумма полученного за шесть лет дохода от сделок составила 312 миллиардов рублей. Об этом 20 июля пишет газета «Известия».
Смысл депозитных аукционов заключается в том, что Минфин предлагает банкам свободные деньги из бюджета страны. По словам главы Федерального казначейства Романа Артюхина, с 2012 года было проведено 519 аукционов. За этот срок в банках разместили 40,7 триллиона рублей. Доход казначейства составил 244,3 миллиарда рублей.
Дополнительная прибыль в размере 66,4 миллиарда рублей была получена от размещения депозитов под залог облигаций федерального займа на внебиржевом рынке. Еще 20,5 миллиона долларов казначейство получило от размещения депозитов в иностранной валюте.
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