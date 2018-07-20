Энергетику Дагестана "Россети" улучшат за месяц
Специалисты организации "Россети", начиная с пятницы, в течение месяца улучшат энергетику Дагестана, проинформировало издание "Новые известия".
Глава "Россетей" Павел Ливинский и председатель правительства Дагестана Артём Здунов в Каспийске открыли Всероссийские учения энергетиков.
В мероприятиях поучаствовали привлеченные к учениям работники 15 организаций группы "Россети". Они приехали из 78 субъектов. Была организована выставка спецоборудования и техники, необходимой для работ.
Ливинский рассказал, что целью учений является укрепление связей между филиалами и улучшение электроснабжения. В конечном итоге это должно обеспечить высокое качество жизни в республике.
Во время мероприятий работникам предстоит устранить потери в электросетях и заменить старое оборудование. Участниками стали 2 тысячи человек, которые будут использовать свыше 600 единиц техники.
"За этот период предстоит поменять 18 тысяч приборов учета, более 600 километров проводов, 7,5 тысячи опор ЛЭП. Помимо этого рабочие отремонтируют более 240 единиц оборудования", - говорится в публикации.