Энергетику Дагестана "Россети" улучшат за месяц

Глава "Россетей" Павел Ливинский и председатель правительства Дагестана Артём Здунов в Каспийске открыли Всероссийские учения энергетиков.

В мероприятиях поучаствовали привлеченные к учениям работники 15 организаций группы "Россети". Они приехали из 78 субъектов. Была организована выставка спецоборудования и техники, необходимой для работ.

Ливинский рассказал, что целью учений является укрепление связей между филиалами и улучшение электроснабжения. В конечном итоге это должно обеспечить высокое качество жизни в республике.

Во время мероприятий работникам предстоит устранить потери в электросетях и заменить старое оборудование. Участниками стали 2 тысячи человек, которые будут использовать свыше 600 единиц техники.