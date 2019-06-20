Замминистра экологии Фазылов: За полгода мусора на полигоны вывезли в 2,5 раза больше

Заместитель министра природопользования и экологии Нияз Фазылов дал обширное интервью Медиакорсети, в нем он в том числе оценил ход мусорной реформы в Башкирии.

- Сейчас оценить ход реформы очень сложно. Хотя и прошло почти полгода, люди существенных изменений не видят, - сказал Нияз Фазылов. – В ходе реализации реформы выяснилось немало проблем: мусоровозов нет, как строить полигоны и мелкие мусороперегрузочные станции – никто не знает, пунктов приема вторсырья очень мало. Например, в Уфе - всего 17.

- В Башкирии, к сожалению, не появился крупный игрок, кроме МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» (МУП «САХ»), - сказал замминистра. - Все остальные – это предприниматели, которые эпизодически пытались реализовать инвестпроекты лишь на узких направлениях. Я оцениваю мусорную отрасль – как инвестиционно привлекательной для предпринимателей. Но это не химия-нефтехимия, а глубокий анализ с долгими сроками окупаемости, не менее десяти лет.

И тут ответственный чиновник видит явные риски, не дай бог, регоператоры с небольшим уставным капиталом вдруг откажутся выполнять свои обязанности, то государство может столкнуться с такими проблемами, перед которыми другие просто покажутся детскими шалостями.

Не отрицает Нияз Фазылов и того, что в первые дни и недели реформы власти получили шквал возмущения по поводу отсутствия в селах пунктов сбора мусора или ошибочных данных о количестве проживающих по тому или иному адресу. Но постепенно население начинает разбираться в тонкостях реформы и уже задает другие вопросы.

- Задача реформы – как можно меньше хоронить отходы и как можно больше перерабатывать, - сказал он. – Сейчас мы едва ли перерабатываем 10 %, а если мы перейдем хотя бы на раздельный сбор сухого и жидкого мусора, то можем перерабатывать 50%.

Есть и положительный момент, который успел проявиться в этом году. По словам Нияза Фазылова, если раньше граждане или какая-то фирма могли запросто отвезти свой мусор на несанкционированную свалку, то теперь больше везут на полигоны.

- Объем отходов, ввозимых на полигоны, увеличился за это время в 2,5 раза, - сказал замминистра.