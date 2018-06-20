Глава Башкирии поручил разобраться с лендлордами, имеющими крупные участки

Накануне, 19 июня, в Доме Республики в Уфе прошло совещание на тему обеспечения земельными участками льготных категорий граждан. Самой интересной его частью стало обсуждения опыта муниципалитетов, у которых есть хороший опыт и «разбор полетов» с отстающими районами и городами.

По словам вице-премьера – министра земельных и имущественных отношений РБ Евгения Гурьева, в целом в регионе по всем льготным категориям на учёт было поставлено 88 846 граждан. На сегодняшний день им предоставлено почти 52 тысячи земельных участков - это 58,3 процента всех поставленных на учёт. Для формирования земельных участков из республиканской казны бюджетам муниципальных образований уже было ранее предоставлено более 80 млн рублей трансфертов В 2018 году эта сумма составит почти 15 млн рублей.

С января 2017 года введён так называемый «критерий нуждаемости» на получение земли многодетными семьями. Чиновники считают, что это поможет в решении вопроса.

По мнению Евгения Гурьева, основная причина неисполнения городскими округами дорожных карт в этой сфере – отсутствие свободных земель. Положительный опыт выхода из ситуации показал город Стерлитамак, где планируют полностью решить вопрос выделения земли льготникам уже в 2019 году за счёт передачи неразграниченных земель и части земель из республиканской собственности в Стерлитамакском районе. Столь же продуктивно взаимодействуют Нефтекамск и Краснокамский район, Салават и Мелеузовский район, Сибай и Баймакский район.

Вице-премьер и глава Госкомстроя РБ Андрей Трухан предложил создать специализированную организацию, которая будет заниматься межеванием участков для льготников и ускорит процесс. Подобный опыт уже есть в других регионах России.

На сегодняшний день ориентировочная стоимость инфраструктурного обеспечения одного участка, включающего в себя электро-, водо-, газоснабжение и дороги, составляет 292 тысячи рублей. То есть на снабжение инфраструктурой 37 тысяч участков потребуется 10,8 млрд рублей.

По словам Андрея Трухана, отсутствие единого ответственного координатора и, как следствие, комплексного подхода к вопросу обеспечения инженерной инфраструктурой приводит к отсутствию системного учёта, анализа и прогноза в этой сфере. В связи с этим Госкомстрой РБ готов взять на себя роль координатора этой деятельности.

Низкий уровень обеспечения земельными участками льготных категорий граждан демонстрирует Чишминский район. Этот показатель составляет там всего 17,9 процента. По словам главы муниципалитета Флюра Уразметова, это во многом связано с желанием льготников получить участки ближе к Уфе и нехваткой земель вблизи населённых пунктов. Рустэм Хамитов отметил, что другие районы, расположенные рядом со столицей республики, решают эту задачу более успешно, и поручил в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

В число отстающих попала и Уфа. По словам первого заместителя главы администрации Уфы Салавата Хусаинова, всего городу требуется порядка 10 тысяч участков. В этом году формируются 950 участков в Кармаскалинском, Кушнаренковском и Чишминском районах, что позволит обеспечить лишь 10 процентов нуждающихся.

И вот тут Рустэм Хамитов отметил, что в ряде муниципалитетов, в частности, под Уфой, огромные территории площадью несколько тысяч гектаров находятся в аренде или в собственности у частников. При этом они никак не используются, никакой хозяйственной деятельности там не ведется.

– Почему в Уфимском районе (кстати, там тоже не очень хорошо идут дела по предоставлению земельных участков) есть арендаторы с громадными земельными участками, которые сегодня простаивают? Ничего там не происходит, в том числе нет сельскохозяйственного производства, – сказал Рустэм Хамитов. – Эти лендлорды ждут, когда цена на землю вырастет. А мы здесь бьёмся и не можем решить эту задачу. Надо вообще посмотреть, законно ли они получили эту землю.