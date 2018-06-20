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Глава Башкирии поручил разобраться с лендлордами, имеющими крупные участки
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Глава Башкирии поручил разобраться с лендлордами, имеющими крупные участки

Сегодня, 10:31ЭкономикаТатьяна Майорова
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