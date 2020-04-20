Стоимость нефти WTI опустилась ниже 15 долларов за баррель
20 апреля, 15:59ЭкономикаФото: pixabay.com
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По данным торгов на бирже NYMEX, цена за баррель американской нефти WTI опустилась ниже 15 долларов.
Такая стоимость топлива была зафиксирована утром 20 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что майские фьючерсы WTI в 8 часов 12 минут по московскому времени оценивались в 14,79 долларов за баррель. Стоимость нефти этой марки упала ниже 15 долларов впервые с 1999 года.
По мнению экспертов, сложившаяся на торгах ситуация возникла из-за опасений трейдеров, связанных с нехваткой места в нефтехранилищах.
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