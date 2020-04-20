Минсельхоз Башкирии ответил на жалобу фермеров о получении субсидий «для избранных»

Фермеры Хайбуллинского района остались без денег из-за прошлогодней засухи. Осенью 2019 года Радий Хабиров подписал указ о выдаче субсидий для пострадавших от неконтролируемых погодных условий сельхозпроизводителей.

Напомним, ранее группа фермеров из 16 человек рассказала Медиакорсети, что господдержку получили далеко не все, а только «избранные». В министерстве сельского хозяйства республики пояснили, кому выдали денежные средства на самом деле.

— Члены комиссии руководствовались критериями оценки ущерба, прописанными в приказе Минсельхоза России от 26 марта 2015 г. №113. В результате, в Минсельхоз республики был представлен пакет документов по 64 фермерам района, чьи посевы были признаны пострадавшими согласно критериям. Все они получили компенсации, — уточнили в пресс-службе ведомства.