В Башкирии ожидается новый всплеск ажиотажного спроса на продукты из-за коронавируса

Министр сельского хозяйства Башкирии Ильша Фазрахманов в ходе пресс-тура по торговым и промпредприятиям сообщил, что власти региона готовятся к новой волне покупательского ажиотажа в грядущие выходные.

По его мнению, нынешний спрос на продукты можно сопоставить с предновогодней покупательской лихорадкой, только на сей раз интересы у людей более специфические и нацелены на бакалейные товары – гречку, другие крупы, муку, соль и т.д.

– На торговых складах имеется запас продукции на два месяца вперед, по сырью в регионе сформирован полугодовой резерв, которого точно должно хватить до нового урожая, - пояснил министр.

При этом, по словам главы ведомства, ведется постоянный мониторинг для того, чтобы контролировать цены на продукты и не допустить спекуляций в этом вопросе.