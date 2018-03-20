Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе убийство трех человек помогло выявить большой коммунальный долг
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
21695387

В Уфе убийство трех человек помогло выявить большой коммунальный долг

Сегодня, 10:32ЭкономикаТатьяна Майорова
Читайте
также
В Башкирии перебой с лекарствами привел к смерти уфимки с редкой болезнью
Центризбирком России высказался о нарушениях в Башкирии
В Башкирии учительницу заставили уволиться за отказ ставить хорошую оценку