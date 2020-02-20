В Уфе в центральном управлении налоговиков начались обыски по делу о крупном хищении
20 февраля, 15:10ЭкономикаТатьяна МайороваФото: 2gis.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Об этом Медиакорсети сообщил источник, близкий к ситуации.
Сюжеты: Эксклюзив
Сегодня, 20 февраля, следком совместно с УФСБ начал обыски в помещениях регионального управления Федеральной налоговой службы. Об этом сообщил осведомленный источник.
По уточненным данным, обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств по госконтрактам, касающимся ремонта зданий местных налоговиков.
- У следствия есть основания подозревать, что хищение государственных средств совершено должностными лицами республиканского управления ФНС, вступившими в преступный сговор с подрядчиками, - сообщил Медиакорсети источник. - Речь идет о крупной сумме.
Обыски проводятся не только в служебных кабинетах, но и на дому у ряда сотрудников управления ФНС.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей