В Уфе в центральном управлении налоговиков начались обыски по делу о крупном хищении

Сегодня, 20 февраля, следком совместно с УФСБ начал обыски в помещениях регионального управления Федеральной налоговой службы. Об этом сообщил осведомленный источник.

По уточненным данным, обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств по госконтрактам, касающимся ремонта зданий местных налоговиков.

- У следствия есть основания подозревать, что хищение государственных средств совершено должностными лицами республиканского управления ФНС, вступившими в преступный сговор с подрядчиками, - сообщил Медиакорсети источник. - Речь идет о крупной сумме.

Обыски проводятся не только в служебных кабинетах, но и на дому у ряда сотрудников управления ФНС.