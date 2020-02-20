Уфимское моторостроительное пополнило выручку за счет продажи новых двигателей

ПАО «ОДК-УМПО», более известное в Башкирии как просто УМПО или моторостроительное объединение, опубликовало финансово-экономические показатели своей деятельности за 2019 год.

Согласно этим данным, выручка объединения выросла почти на 10% - с 74,9 до 83,5 млрд рублей.

Отмечается, что ее основную часть - 60,6 млрд рублей – удалось обеспечить после реализации новых двигателей. При этом чистая прибыль УМПО поднялась на 7,5% - с 13,5 млрд до 14,5 млрд.

Компания уплатила налог на прибыль меньше, чем ранее, этот показатель упал с 3,2 млрд до 2,2 млрд рублей. Как уточнили коллеги из РБК-Уфа, разницу партнер «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов объяснил большим объемом увеличения налоговой базы в 2018 году на сумму отложенных налоговых активов.

Известно также, что у УМПО выросла краткосрочная дебиторская задолженность — с 44 млрд до 70,5 млрд рублей. Кредиторская задолженность УМПО подскочила с 16 млрд до 31 млрд рублей.

Собственный капитал УМПО также увеличился с 66,8 до 79,2 млрд. Состоялась дополнительная эмиссия акций количестве 544 млн штук. Эмиссионный доход вырос с 5,6 млрд до 7,4 млрд рублей.