На тендер по строительству моста в Уфе поступили новые жалобы

Накануне, 19 февраля, стало известно, что в региональное управлние ФАС в Башкирии поступили новые жалобы от участников аукциона по отбору генеральногоподрядчика на строительство моста через реку Белую в створе улицы Интернацональной в северной части Уфы. Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Жалобы поступили от АО «Уралмостострой» и новосибирской компании «Сибмост», которая аффилирована со Сбербанком.

Напомним, стартовая стоимость контракта составляла 8,78 млрд руб. По итогам тендера, состоявшегося в январе, к участию в тендере был допущен только «Уралмостострой», он же и стал победителем.

Затем, в феврале, итоги тендера отменила ФАС по жалобе, поступившей от «Сибмоста». После этого конкурсная комиссия повторно рассмотрела заявки на участи в аукционе от тех же участников и на сей раз их отклонила обе.

В частности, «Уралмостострою» было отказано на основании того, что компания не приложила документы, подтверждающие наличие опыта выполнения таких же крупных проектов за последние три года. Однако оскорбленный участник в жалобе заявил, что к заявке была приложена копия аналогичного муниципального контракта на строительство Затонского моста в Уфе стоимостью 4,82 млрд рублей, датированная сентябрем 2013 года, а также копия разрешения на ввод его в эксплуатацию, выданная в апреле 2018 года.

Вдобавок была информация о субподрядных работах, выполненных при строительстве моста через реку Оку по договору от 2015 года. Однако конкурсная комиссия решила, что последний контракт не соответствует требованиям тендера. И вот теперь возмущенные представители «Уралмостостроя» требуют признать такой вывод комиссии необоснованным, отменить итоговый протокол комиссии и все-таки признать компанию победителем аукциона.

«Сибмост» в своей новой жалобе настаивает на повторном отклонении заявки.

Рассмотрение обеих жалоб ФАС назначала на 17 января, но почему-то об их итогах пока не сообщается.

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