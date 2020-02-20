Миссия невыполнима: как чиновники противостоят строительству парковок в Уфе

Отсутствие парковок было и остается, одной и самых трудных проблем в Уфе в любое время года. Летом автомобилистов штрафуют за парковки на газонах, куда они нередко заезжают не от хорошей жизни, а потому что парковаться попросту негде, а времени кружить по улицам в поисках свободного закутка для автомобиля нет. Зимой припаркованные автомобили мешают снегоуборочной технике и делают непролазными и без того узкие из-за сугробов улицы. Из-за отсутствия парковок в массово посещаемых местах автомобилисты вынуждены ставить свой транспорт под знаки «стоянка запрещена» или «остановка запрещена», рискуя платить потом немалые штрафы за подобные нарушения.

Так почему же проблема парковок в Уфе никак не решается?

Если вникнуть в историю вопроса, то создается впечатление, что задыхающаяся в пробках Уфа страдает мазохизмом, потому что здесь буквально рубятся на корню любые проекты, связанные с обустройством парковок.

Помните, как полтора года назад заглохла, не начавшись, концессия на развитие платных парковок в Уфе? Как оказалось, это далеко не единственная история о печальной участи предпринимательской инициативы по обустройству парковочного пространства в столице Башкирии.

Всё для города, всё для района

Уже больше двух лет тянется спор между уфимской компанией «Универсалгазлюкспроект» («УГЛП») и администрацией Октябрьского района Уфы по поводу оплаты работ по обустройству парковочных площадок для горожан в микрорайонах «Сипайлово» и «Новостройка».

Как говорит директор компании «УГЛП» Елена Соболева, самое странное в этой ситуации то, что сначала представители администрации сами вышли на них с предложением о «взаимовыгодном сотрудничестве». Но в итоге, когда работы были практически выполнены, некогда процветающему предприятию пришлось ходить с протянутой рукой и прочить оплату за свою работу. Неоднократные обращения коммерческого предприятия ко все инстанциям вплоть до руководства республики не только не помогли разрешить вопрос, но и привели к еще более плачевному результату. А недавно их еще и начали штрафовать за то, что документы на построенные парковки не оформлены надлежащим образом.

За все прошедшее время у руководства компании «УГЛП» накопилась огромная папка с документами. Елена Соболева уже знает их все наизусть.

— Все началось с того, что мы ранее выполнили проект по обустройству парковки на улице Лесотехникума, неподалеку от здания полка ДПС ГИБДД, площадка там была частной, мы стали ее обслуживать, старались поддерживать порядок. То есть на примере этой площадки было видно, что мы — ответственная и добросовестная компания. Видимо, под впечатлением такой нашей деятельности бывший глава Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов при непосредственном участии своего первого зама Рустема Гафарова вышел на нас и предложил взяться за другие подобные проекты. Схему предложили, как нам показалось, вполне рабочую: между нашей компанией, районным муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству (МБУБ) и Октябрьской районной администрацией будет заключен договор, на основании которого нам предоставят возможность обустроить парковочные площадки за наш счет. А потом, когда работы будут выполнены, нам эти парковки предоставят в долгосрочную аренду, в том числе, и для того, чтобы компенсировать наши расходы.

Схема могла бы быть вполне рабочей и полезной для всех сторон: муниципалитет не тратит бюджетные средства, МБУБ решает при помощи предпринимателей вопросы благоустройства подведомственной территории, а также получают дополнительный источник доходов. Такую форму сотрудничества принято называть государственно-частным партнерством в цивилизованных странах. Но только не у нас.

Торги здесь не уместны

— Когда мы задались вопросом: «Почему МБУБ сам не выполняет данную работу, ведь обустройство парковок — их прямая обязанность?», нам ответили, что у МБУБ нет средств даже на зарплату (дело было в 2016 году), а район нуждается в благоустройстве срочно, — вспоминает Елена Александровна.

Потом предприниматели спросили, как быть с проведением торгов, ведь речь идет о выполнении работ на сумму больше 100 тысяч рублей. Точнее речь шла в общей сложности о 15 млн рублей.

По словам Елены Соболевой, господин Ахунов и тут не растерялся и ответил: «Это наша обязанность и вас не касается, с вами заключается договор, все гарантии в нем».

— Нас заверили, что если вдруг случится некий форс-мажор и по каким-то причинам не получится оформить парковки на нас в долгосрочную аренду, то МБУБ все равно сам произведет оплату за выполненную нами работу собственными средствами. Мы поверили договоренностям, ведь они исходили от главы района и должны были быть закреплены в проекте тройственного договора. Более того нам тогда даже грамоту дали за большой вклад в благоустройство района, — пожимает плечами Елена Соболева.

Переговоры по заключению договора длились целых четыре месяца, по истечении которых администрация под каким-то предлогом отказалась от участия в заключении «тройственного союза». В итоге договор был заключен только между компанией «УГЛП» и МБУБ.

На тот момент право бессрочной собственности МБУБ было оформлено только на одну площадку (в самом начале улицы Бикбая, на въезде в Сипайлово), представлявшую собой тогда неприглядную свалку, сразу портившую впечатление о микрорайоне. Другие площадки: первая — по улице Рыльского, начиная от улицы Гагарина и до улицы Жукова (тоже в Сипайлово), вторая — на пересечении улицы Лесотехникума с улицей Энтузиастов (на Новостройке), третья — на пересечении улицы Кольской с улицей Новогорной — обещали также оформить на МБУБ и закрепить всё документально.

По словам предпринимателей, все работы курировал сам глава района. Роберт Ахунов и его первый заместитель Рустем Гафаров приезжали на стройплощадку, вносили изменения в проект. Последний, кстати, по словам Елены Соболевой, постоянно торопил, чтобы начинали благоустройство парковок, заверял, что все документы на стадии подписания. Предприниматели начали работать, чтобы не тянуть до осени.

Каково же было их изумление, когда внезапно чиновники дали «задний ход». К тому моменту парковка на улице Бикбая уже была полностью готова — заасфальтирована, обнесена кованым забором (образец которого, кстати, выбрал сам же глава муниципалитета Ахунов), там посадили деревья-крупномеры. Остальные парковки были готовы примерно на 70%.

И тут глава района перестал отвечать на звонки, и вскоре стало понятно, что выполнять свои обещания он не намерен. Все попытки обсудить с ним вопросы по оплате выполненных работ завершались фразами: «Обращайтесь в суд».

Виноваты сами

— Мы обратились в Арбитражный суд РБ, рассчитывая, что при наличии подписанных договоров и прочих документов суд нас поддержит. Однако мы ошиблись. Суд встал на сторону чиновников, — говорит Елена Соболева.

Аргументы чиновников, которые повторил судья, звучали убийственно: согласно ФЗ-44, поскольку речь идет о выполнении работ для госструктуры на сумму свыше 100 тысяч рублей, необходимо было обязательно проводить торги и не полагаться на устные заверения чиновников, слова которых к делу не пришьешь.

«Поскольку стороны совершили действия, направленные на заключение спорных договоров в нарушение требований Закона № 44-ФЗ, суд пришел к выводу, что сделки, оформленные этими договорами, являются недействительными (ничтожными) и не влекут юридических последствий», — говорится в решении Арбитражного суда РБ, которое было поддержано и в вышестоящих судебных инстанциях.

До сих пор нигде представителям компании «Универсалгазлюкспроект» так и не удалось получить ясный ответ на нормальный человеческий вопрос: почему при наличии договора, который снабжен мокрой печатью и является все-таки подтверждением наличия договоренностей между предпринимателями и властями, в конечном итоге виноватыми в допущенном нарушении оказались не чиновники, пренебрегшие правилами оформления сделок, а предприниматели, которые честно выполнили свою работу? Почему с чиновников вся ответственность за происшедшее смылась как с гуся вода?..

Карма нашла «героя»

Прошлым летом свое расследование по данной теме провел уфимский журналист и видеоблогер Николай Бажин. Пообщаться с тогдашним главой Октябрьского района Робертом Ахуновым ему довелось на праздничном мероприятии, посвященном открытию фонтана «Часы» на площади Ленина в центре Уфы.

На видеокадрах, снятых Николаем, видно, как Роберт Ахунов изменился в лице, услышав вопрос о спорных парковках, и постарался откровенно «заговорить зубы» собеседнику. Когда же журналист «прижал его к стенке» своими вопросами, Ахунов заявил, что вообще не причастен к этой истории, а предпринимателям следует обращаться в суд. По окончании беседы, думая, что видеокамера уже выключена, чиновник даже отчитал журналиста, заявив, что нужно заранее предупреждать о такого рода вопросах.

Однако дальнейшие события наглядно показали, что понятие кармы никто не отменял.

В начале июля 2019 года глава Башкирии Радий Хабиров совершил рабочую поездку по микрорайону Сипайлово, чтобы проверить, как там проходит подготовка к проведению Международных Летних Детских Игр. И наткнулся на одну из тех самых спорных парковок, которая так и осталась захламлена строительным мусором после того, как между компанией «УГЛП» и муниципалитетом начались разногласия.

Что было потом, наверное, помнят многие.

2 июля, на оперативном совещании правительства РБ Радий Хабиров попросил вывести на экран видеоселекторной связи мэра Уфы Ульфата Мустафина и главу администрации Октябрьского района Роберта Ахунова, и обратился к главе города с такими словами:

— Я с ним (Робертом Ахуновым — ред.) больше работать не буду. Я бы на вашем месте собрал бы вашу «команду мечты», посадил бы ее в автобус и отправился в Учалы или Ишимбай, чтобы посмотреть, как там порядок наводят.

Далее последовали индивидуальные минуты позора для Роберта Ахунова.

— Как же нужно не любить свой район? — спросил его Радий Хабиров. — Столько лет работает Роберт Забирович? Стыдно там ходить перед людьми!

Мы не располагаем доподлинной информацией о том, знает ли Радий Хабиров истинные причины того, почему попавшаяся ему на глаза территория оказалась захламлена. Если же вдруг глава региона был не в курсе данной истории, надеемся, что найдутся люди, которые прояснят ему тогдашнюю ситуацию.

Роберта Ахунова, по сути, уволили из властных структур «с волчьим билетом». Радий Хабиров выразился на этот счет вполне однозначно:

— Поскольку я не работаю с руководителем Октябрьского района, дайте поручение: в правительственных учреждениях ему делать нечего, — жестко заявил глава республики.

Тем не менее не далее как 11 февраля сего года тот же самый Роберт Ахунов вновь возник в чиновничьей «повестке дня»: он был представлен в качестве нового начальника МБУ «Служба по благоустройству Советского района Уфы». Коллективу данного учреждения, пожалуй, будет очень полезно ознакомиться с данным материалом, чтобы быть морально готовыми к стилю управления и «разруливания» сложных вопросов, которым привык пользоваться их новый руководитель.

Всё это было бы смешно…

Так или иначе, но проблемная ситуация, в которую попала компания «Универсалгазлюкспроект», по сей день так и осталась не разрешима.

— Мы были на приеме у нового главы Октябрьского района, но он даже толком не стал вникать в суть вопроса, просто ответил, что всё это было до него, поэтому спорные моменты лучше решать через суды, — рассказывает Елена Соболева.

Суды — дело долгое, неизвестно, сколько они могут еще продлиться. А тем временем чиновники, судя по всему, решили перейти к активным «боевым действиям». На парковки, расположенные на улице Рыльского, приходили комиссии, которые зафиксировали отсутствие правоустанавливающих документов на них и наложили на Елену Соболеву штраф в размере 50 тысяч рублей. Нетрудно догадаться, что в следующий раз штраф может быть уже больше.

— В отношении нас начали реально применять тактику выживания. Если год назад, еще при Ахунове, пригоняли коммунальную технику и перегораживали выезд с парковок, не позволяя людям уезжать утром на работу, то теперь уже подключилась «тяжелая артиллерия». Видимо, чиновники надеются, что мы просто махнем рукой на свои миллионы, вложенные в эти объекты, и уйдем. Но мы не собираемся сдаваться и готовы отстаивать свою правоту всеми доступными нам законными методами, — говорит Елена Соболева.

…Во время знакомства с этой историей постоянно не покидало ощущение, что, помимо основных участников событий, за кадром остались другие, не менее важные «действующие лица». Это предположение подтвердил и известный в республике предприниматель, член Совета по правам человека при главе Башкирии Азамат Галин, которого мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию.

По его словам, не нужно быть тонким психологом, чтобы догадаться о причинах, по которым Роберт Ахунов столь резко переменил свое отношение к проекту.

— Насколько мне известно, Ахунов не принимал самостоятельных решений, он транслировал установки администрации города Уфы. И если в данном деле имеются лица, которых нужно привлекать к ответственности, то они в администрации города, — считает Азамат Галин.

По его мнению, такие ситуации, к несчастью, весьма распространены в практике взаимоотношений бизнеса и власти. Причем главные кураторы событий, управляющие марионетками муниципального уровня, очень редко попадают «под раздачу». Однако своих подопечных они явно не забывают — ведь нашлось же «теплое местечко» для выставленного с работы экс-главы района Роберта Ахунова.

Но неужели же защита прав предпринимателей — это только слова, и до беды, в которую попала компания «Универсалгазлюкспроект», никому нет дела?

Мы попросили прокомментировать их историю еще одного человека, авторитетного в кругу предпринимателей, — бизнес-омбудсмена РБ Флюра Асадуллина.

— Чтобы дать более полный ответ, конечно, нужно вникнуть, изучить документы. Но одно могу казать точно: героев этой истории, безусловно, подвела правовая неграмотность, стремление заработать, уповая на связи, хорошие отношения и устные договоренности с кем-то из чиновников. С другой стороны, на мой взгляд, действия тех же чиновников, явно ведут их на скамью подсудимых по статьям УК РФ 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), либо 286 (Превышение должностных полномочий). В любом случае нужно обращение на мое имя, возьмем в работу, подключим правоохранительные и надзорные органы. Не важно, кто из чиновников поменялся, госорган же работает, и при необходимости тех, кто что-то натворил и уволился, в рамках закона привлечем к ответственности. Предпринимателей прошу обратиться на нашу горячую линию: 89174001818.