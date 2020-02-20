Из Уфы в Армению пассажиров будут доставлять два авиаперевозчика
20 февраля, 14:03ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Рейсы в Ереван начнутся с 30 марта и 21 апреля соответственно.
Сегодня, 20 февраля, стало известно, что авиакомпания Nordwind объявила о намерении выполнять прямые рейсы по маршруту «Уфа-Ереван». Об этом сообщил Интерфакс.
Как уточнили в международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима, первый рейс в Ереван авиакомпания Nordwind откроет 21 апреля.
Известно также, что авиакомпания «Азимут» также осваивает данный маршрут и начнет рейсы из Уфы в Ереван 30 марта.
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