Из Уфы в Армению пассажиров будут доставлять два авиаперевозчика

Сегодня, 20 февраля, стало известно, что авиакомпания Nordwind объявила о намерении выполнять прямые рейсы по маршруту «Уфа-Ереван». Об этом сообщил Интерфакс.

Как уточнили в международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима, первый рейс в Ереван авиакомпания Nordwind откроет 21 апреля.