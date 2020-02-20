Хабиров рассказал, как остановил издевательство над Башкирским речным пароходством

Сегодня, 20 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях очень эмоциональное сообщение, посвященное судьбе Башкирского речного пароходства, которое переживает банкротство.

- Как и обещал, я остановил издевательство над Башкирским речным пароходством, выгнал оттуда деятелей - арбитражников, просто добивающих предприятие, некогда гордость Башкортостана, - рассказал глава республики.

По его словам, стражи порядка возбудили уголовные дела и должны во всем разобраться. Радий Хабиров обещает восстановить пароходство, хотя, «это будет непростой и долгий путь».