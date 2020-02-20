Глава Башкирии показал красивый проект реконструкции Бирска

Данный проект реконструкции победил во всероссийском конкурсе по созданию городской среды. Кстати, вместе с ним в конкурсе были высоко макеты преображения Ишимбая и Белебея. Все вместе эти проекты получили 245 миллионов рублей из федерального бюджета.

- Бирск, конечно же, давно достоин такого внимания. Там такие люди живут с горящими глазами, хорошо знающие и любящие свою историю и желающими сделать свой город лучше! Очень люблю всех своих друзей - фанатов развития туризма - из Бирска! Даст Бог, вот так вот и наш Бирск станет центром притяжения туристов,- написал, в частности, известный общественник и предприниматель Артур Идельбаев.