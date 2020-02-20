Глава Башкирии показал красивый проект реконструкции Бирска
Пост Радия Хабирова в соцсетях вызвал много откликов.
Сегодня, 20 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях макеты будущего облика центра города Бирска.
Данный проект реконструкции победил во всероссийском конкурсе по созданию городской среды. Кстати, вместе с ним в конкурсе были высоко макеты преображения Ишимбая и Белебея. Все вместе эти проекты получили 245 миллионов рублей из федерального бюджета.
Тем временем благоустройство центра Бирска уже началось. Интереснее всего, по мнению Радия Хабирова, выглядит идея создания пешеходной зоны на площади перед Троицким собором.
Данная публикация вызвала много откликов.
- Бирск, конечно же, давно достоин такого внимания. Там такие люди живут с горящими глазами, хорошо знающие и любящие свою историю и желающими сделать свой город лучше! Очень люблю всех своих друзей - фанатов развития туризма - из Бирска! Даст Бог, вот так вот и наш Бирск станет центром притяжения туристов,- написал, в частности, известный общественник и предприниматель Артур Идельбаев.