Банкротное издательство «Башкортостан» ликвидируют

Банкротному издательству придется погасить свои долги перед кредиторами. Речь идет о 371 млн рублей, как сообщает «Коммерсант-Уфа». Отмечается, что в ближайшее время его присоединят к «Издательскому дому Республика Башкортостан» с последующей ликвидацией.

Напомним, что в августе 2019 года банкротство крупнейшего издательства было приостановлено. Между кредиторами и должником было достигнуто мировое соглашение. Арбитражный суд Башкирии принял решение о прекращении конкурсного производства по делу о банкротстве ГУП «Издательство «Башкортостан», которое было начало год назад. Основным кредитором издательства являлась государственная инвестиционная компания Башкирии «Региональный фонд», ее требования оценивались в 356,33 млн рублей.

Также добавим, что еще в октябре 2018 года в статусе врио Радий Хабиров пообещал уволить чиновников, в случае, если они допустят банкротство издательства.