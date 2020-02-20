Банкротное издательство «Башкортостан» ликвидируют
Перед этим до конца августа в ГУПу перейдут все имущество предприятия.
Банкротному издательству придется погасить свои долги перед кредиторами. Речь идет о 371 млн рублей, как сообщает «Коммерсант-Уфа». Отмечается, что в ближайшее время его присоединят к «Издательскому дому Республика Башкортостан» с последующей ликвидацией.
Напомним, что в августе 2019 года банкротство крупнейшего издательства было приостановлено. Между кредиторами и должником было достигнуто мировое соглашение. Арбитражный суд Башкирии принял решение о прекращении конкурсного производства по делу о банкротстве ГУП «Издательство «Башкортостан», которое было начало год назад. Основным кредитором издательства являлась государственная инвестиционная компания Башкирии «Региональный фонд», ее требования оценивались в 356,33 млн рублей.
Также добавим, что еще в октябре 2018 года в статусе врио Радий Хабиров пообещал уволить чиновников, в случае, если они допустят банкротство издательства.
Тогда по состоянию на начало октября 2018 года предприятие имело дебиторскую задолженность в размере 49,84 млн руб., сумма кредиторской задолженности составляла 385,56 млн руб. Основные долги были накоплены в 2009 году при покупке нового оборудования. Сделка оказалась неудачной, точнее, не столько сделка, сколько полученный под нее кредит, который издательство не смогло вернуть. Смена руководства предприятия не помогла выправить ситуацию. Больше ста сотрудников издательства сразу получили уведомления о сокращении.