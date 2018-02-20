В 2017 году жителям Башкирии выдали кредитов на 32,8% больше

Просроченная задолженность снизилась.

За 2017 год банки выдали жителям Башкирии кредитов на сумму 235,2 млрд рублей. Это на 32,8 % больше, чем за предыдущий год. По России этот показатель составил 28,1%.

В Национальном банке по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации высокий прирост объяснили трендом на снижение процентных ставок по кредитам. Также свою роль сыграло активное рефинансирование ссуд, выданных банками ранее. Сегодня здесь проходит совещание с руководителями финансовых организаций «Об итогах деятельности финансового сектора Республики Башкортостан в 2017 году и задачах на 2018 год».

Остаток задолженности по кредитам на начало года составил 324,1 млрд руб, в сравнении с 2016 году рост составил 15,7%. Это больше, чем по России, где этот показатель составил только 12,6%. При этом просроченная задолженность снизилась с 8,9 до 7,1 %.