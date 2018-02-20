В 2017 году в Башкирии стало на 59 подразделений банков меньше

В прошлом году в Башкирии было закрыто 59 подразделений банков, их осталось 1029, отметили сегодня на совещании в Нацбанке «Об итогах деятельности финансового сектора Республики Башкортостан в 2017 году и задачах на 2018 год». Всего в республике действует 61 кредитная организация, из них три республиканских.

Сокращение банковской сети, как пояснили в региональном отделении Банка России, во многом обусловлено внедрением новых технологий (мобильный и интернет-банкинг), устройств самообслуживания. По количеству банковских подразделений республика находится на втором месте в ПФО и на седьмом в России. При этом, подчеркивают в Нацбанке по Башкирии, обеспеченность банковскими услугами в республике выше, чем в целом по стране. На одно банковское подразделение в республике приходится 4 тысячи человек, в России - 4,3 тысячи.