СМИ: В Уфе крупнейшую больницу могут передать в частные руки

Министерство здравоохранения готовит проект государственно-частного партнерства в отношении клинической больницы № 21.

Крупнейшую уфимскую больницу № 21 могут передать в частные руки, сообщает портал «Proufu.ru». Сейчас, по данным новостного издания, министерство здравоохранения готовит проект государственно-частного партнерства в отношении этой больницы. Возможным концессионером может стать частная клиника «Меги». Другие подробности проекта не уточняются. Источники издания отмечают, что лоббистом проекта может стать бывший первый заместитель министра здравоохранения Рустэм Валеев.

Министерство здравоохранения, в свою очередь, прокомментировало эту ситуацию информационному агентству Башинформ. В ведомстве подтвердили, что предложение от ООО «МЦ Меги» действительно поступало, но решение по нему пока не принято.

- В настоящее время это обращение находится на рассмотрении. Но никакого решения на сегодняшний день по данному проекту не принято, - сообщили в минздраве.

Напомним, что в прошлом году власти Башкирии приступили к ГЧП в области здравоохранения. Так было принято решение передать на ГЧП единственный роддом в Салавате. В августе прошлого года конциссионером была отобрана компания «Дельтарус». Дочка этой фирмы – ЗАО «Генус» за два года должна отремонтировать здание роддома и молочной кухни. После этого компания получит право на 23 года управлять роддомом, а также построить на его территории собственное здание для платных услуг. Стоимость проекта оценивается в 286,3 млн руб.

Кроме этого, власти Башкирии на условиях ГЧП планируют провести реконструкцию Республиканского кардиодиспансера.