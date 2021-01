Глава Башкирии Радий Хабиров подвел итог программы сельской ипотеки за 2020 год. По словам руководителя региона, она оказалась самой успешной в стране по объему выданных денег.

— В 2020 году (том самом, ковидном-кризисном) выдано 2,4 тысячи льготных ипотечных кредитов (по ставке от 0,1% для работников сельского хозяйства, до 3% годовых – для всех остальных) почти на 5 млрд рублей, — отметил Радий Хабиров. Глава региона уверяет, что чаще всего программой пользовались молодые семьи возрастом до 35 лет с детьми. Чаще всего они выбирали дома с участками в Уфимском, Стерлитамакском, Чишминском, Кармаскалинском, Иглинском и Янаульском районах.

