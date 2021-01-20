Уфимские компании «Мастер Вин» и «Холдинг Матрица» могут признать банкротами

В документах указано, что иск подан национальным банком «Траст», которому «Холдинг Матрица» задолжала более 304 миллионов рублей. Помимо этого под процедуру банкротства попала компания «Универсал Трейдинг» которая продвигала сеть супермаркетов в Башкирии. Она также задолжала банку в общей сложность более 370 миллионов рублей.