Уфимские компании «Мастер Вин» и «Холдинг Матрица» могут признать банкротами

Уфимские компании «Мастер Вин» и «Холдинг Матрица» могут признать банкротами

Вчера, 11:02ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в отношении компаний «Мастер Вин» и «Холдинг Матрица». Документы были опубликованы на сайте Единого федерального реестра о банкротстве арбитражными управляющими.

В документах указано, что иск подан национальным банком «Траст», которому «Холдинг Матрица» задолжала более 304 миллионов рублей. Помимо этого под процедуру банкротства попала компания «Универсал Трейдинг» которая продвигала сеть супермаркетов в Башкирии. Она также задолжала банку в общей сложность более 370 миллионов рублей.

Компания «Мастер Вин» являлась поручителем «Универсал Трейдинга» поэтому погасила 60 миллионов рублей, однако этого оказалось недостаточно. Долг по кредиту этой компании составил более 304 миллионов рублей.

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