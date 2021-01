Открытие торгов Московской валютной биржи в среду, 20 января, показало, что российская национальная валюта растет по отношению к доллару и евро.

Как сообщает RT, курс американской валюты упал на 23 копейки и достиг отметки в 73,46 рубля. Курс европейской валюты опустился на 12 копеек и на сегодняшний день составляет 89,22 рубля.

