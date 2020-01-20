«Очень неприятно удивили»: чиновники Башкирии ответят за бразильское мясо в школах
Глава Башкирии сделал внушение чиновникам за отсутствие местной продукции в школьном питании.
Сегодня, 20 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров рассказал о возмутительных, с его точки зрения, итогах проверки, которую провело контрольное управление администрации главы РБ.
— Уважаемые главы муниципалитетов, мы с вами говорили, что школьное питание имеет исключительное значение, — обратился к чиновникам Радий Хабиров. — Два района меня очень неприятно удивили.
Речь идет об использовании в школьном питании продуктов, произведенных на территории Башкирии. Как показали проверки, в Уфимском и Кушнаренковском районах процент таких продуктов оказался равен нулю.
Более того в Кушнаренковском районе в соответствии с ветеринарными сопроводительными документами блоки мясные замороженные «Говядина первый сорт» производства ООО «Союз М», Люберецкий район, поставляется ООО «Закрома». Для производства использовался белок коллагеновый, животный, говяжий «Новопро» и говядина бескостная замороженная, страна производителя - Бразилия.
— Я об этом много раз должен говорить? — обратился к подчиненным Радий Хабиров. — Контрольное управление пусть еще раз проверяет. Я буду ставить вопрос о соответствии вашей работе. Уфимский район тоже обратите внимание. Регулярно будем проверять школьное питание, пока вы не наведете там порядок. Это ваша зона ответственности, не так уж много я от вас прошу.