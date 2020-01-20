«Очень неприятно удивили»: чиновники Башкирии ответят за бразильское мясо в школах

Сегодня, 20 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров рассказал о возмутительных, с его точки зрения, итогах проверки, которую провело контрольное управление администрации главы РБ.

— Уважаемые главы муниципалитетов, мы с вами говорили, что школьное питание имеет исключительное значение, — обратился к чиновникам Радий Хабиров. — Два района меня очень неприятно удивили.

Речь идет об использовании в школьном питании продуктов, произведенных на территории Башкирии. Как показали проверки, в Уфимском и Кушнаренковском районах процент таких продуктов оказался равен нулю.

Более того в Кушнаренковском районе в соответствии с ветеринарными сопроводительными документами блоки мясные замороженные «Говядина первый сорт» производства ООО «Союз М», Люберецкий район, поставляется ООО «Закрома». Для производства использовался белок коллагеновый, животный, говяжий «Новопро» и говядина бескостная замороженная, страна производителя - Бразилия.