В Башкирии изъяли 1,5 тонны нелегального алкоголя

В Башкирии изъяли 1,5 тонны нелегального алкоголя

Вчера, 11:22ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: pixabay.com
По итогам рейдов, прошедших в Стерлитамаке, было изъято 1 тысяча 530 литров литров алкогольной продукции без документов, происхождение её неизвестно.

Накануне, 18 декабря, стало известно, что в трех торговых точках Стерлитамака по итогам проведенных проверок была изъята 51 30-литровая кега алкогольной продукции, не зафиксированной в единой государственной автоматизированной системе, предназначенной для контроля над производством и оборотом этилового спирта.

Об этом сообщил глава регионального минторговли Алексей Гусев через пресс-службу ведомства.

У изъятого алкоголя не было сопроводительных документов, а нанесенная на него маркировка не соответствовала требованиям технического регламента таможенного союза. У работников минторговли есть все основания полагать, что данный алкоголь может быть опасен для здоровья людей.

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