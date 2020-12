На счетах юрлиц Башкирии с начала года стало почти на треть меньше средств

По данным Нацбанка Башкирии, объем средств на депозитах юридических лиц в течение 2020 года ощутимо сократился.

Накануне, 18 декабря, стало известно, что на депозитных счетах юридических лиц Башкирии значительно уменьшился общий объем средств. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка республики. По итогам на 1 ноября на депозитах юрлиц лежало 78,6 млрд рублей, что на 29,3% меньше, чем было 1 января текущего года. Важно отметить, что при этом уменьшилась и задолженность юрлиц и ИП по кредитам, падение составило 4,5%, таким образом общая сумма задолженности сейчас достигает 354,8 млрд рублей. Кстати, размер банковских вкладов граждан на 1 ноября, наоборот вырос на 3,1% в сопоставлении с данными на 1 января. Их общий объем составляет 428,6 млрд рублей. Задолженность физлиц по кредитам все-таки выросла на 12,1% - до 540,4 млрд рублей.

