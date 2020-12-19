На счетах юрлиц Башкирии с начала года стало почти на треть меньше средств

По итогам на 1 ноября на депозитах юрлиц лежало 78,6 млрд рублей, что на 29,3% меньше, чем было 1 января текущего года. Важно отметить, что при этом уменьшилась и задолженность юрлиц и ИП по кредитам, падение составило 4,5%, таким образом общая сумма задолженности сейчас достигает 354,8 млрд рублей.