На счетах юрлиц Башкирии с начала года стало почти на треть меньше средств

На счетах юрлиц Башкирии с начала года стало почти на треть меньше средств

Вчера, 12:50ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: pixabay.com
По данным Нацбанка Башкирии, объем средств на депозитах юридических лиц в течение 2020 года ощутимо сократился.

Накануне, 18 декабря, стало известно, что на депозитных счетах юридических лиц Башкирии значительно уменьшился общий объем средств. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

По итогам на 1 ноября на депозитах юрлиц лежало 78,6 млрд рублей, что на 29,3% меньше, чем было 1 января текущего года. Важно отметить, что при этом уменьшилась и задолженность юрлиц и ИП по кредитам, падение составило 4,5%, таким образом общая сумма задолженности сейчас достигает 354,8 млрд рублей.

Кстати, размер банковских вкладов граждан на 1 ноября, наоборот вырос на 3,1% в сопоставлении с данными на 1 января. Их общий объем составляет 428,6 млрд рублей. Задолженность физлиц по кредитам все-таки выросла на 12,1% - до 540,4 млрд рублей.

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