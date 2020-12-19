Американцы планируют производить лекарство от рака в Башкирии

Американцы планируют производить лекарство от рака в Башкирии

Вчера, 10:26ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: pixabay.com
Американская фармацевтическая компания Pfizer и АО "Фармстандарт" подписали соглашение о контрактном производстве на площадке завода «УфаВИТА».

Накануне, 18 декабря, стало известно, что в Башкирии планируется запуск производства препаратов для лечения рака молочной железы, рака легких, почек и хронического миелолейкоза. Об этом сообщила пресс-служба компании "Фармстандарт".

По данным пресс-службы сейчас уже начинается закупка оборудования, реконструкция производственного участка и прочие организационные мероприятия.

Планируется, что в скором времени в Уфе станут производить четыре инновационных препарата в объеме около 2 млн таблеток и капсул в год.

Конкретно по срокам первые коммерческие серии такой продукции будут произведены в Уфе в 2024 году.

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