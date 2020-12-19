Американцы планируют производить лекарство от рака в Башкирии

Накануне, 18 декабря, стало известно, что в Башкирии планируется запуск производства препаратов для лечения рака молочной железы, рака легких, почек и хронического миелолейкоза. Об этом сообщила пресс-служба компании "Фармстандарт".
По данным пресс-службы сейчас уже начинается закупка оборудования, реконструкция производственного участка и прочие организационные мероприятия.
Планируется, что в скором времени в Уфе станут производить четыре инновационных препарата в объеме около 2 млн таблеток и капсул в год.
Конкретно по срокам первые коммерческие серии такой продукции будут произведены в Уфе в 2024 году.