Американцы планируют производить лекарство от рака в Башкирии

Американская фармацевтическая компания Pfizer и АО "Фармстандарт" подписали соглашение о контрактном производстве на площадке завода «УфаВИТА».

Накануне, 18 декабря, стало известно, что в Башкирии планируется запуск производства препаратов для лечения рака молочной железы, рака легких, почек и хронического миелолейкоза. Об этом сообщила пресс-служба компании "Фармстандарт". По данным пресс-службы сейчас уже начинается закупка оборудования, реконструкция производственного участка и прочие организационные мероприятия. Планируется, что в скором времени в Уфе станут производить четыре инновационных препарата в объеме около 2 млн таблеток и капсул в год. Конкретно по срокам первые коммерческие серии такой продукции будут произведены в Уфе в 2024 году.

