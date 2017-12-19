"Система" выплатит 136,3 млрд по иску "Роснефти" и ищет банковские гарантии
АФК "Система" заявила, что планирует исполнить решение суда "в установленном законом порядке", сообщает РИА Новости. При этом компания одновременно будет обжаловать постановление апелляционного суда в арбитражном суде Уральского округа. В АФК не уточнили, за счет каких средств планируют выплатить 136,3 миллиарда рублей.
По состоянию на 30 сентября 2017 года у "Система" - 20,4 миллиарда рублей свободных средств, включая высоколиквидные депозиты и ликвидные финансовые инструменты. Кроме того, по итогам 2016 года АФК должна получить 9,8 миллиарда рублей дивидендов от дочерних предприятий – МТС (51,93% акций) и БЭСК (100% акций), но доступ к ним ограничен из-за ареста этих активов в рамках судебного спора.
Как сообщает "Коммерсантъ", "Система" сейчас ведет переговоры с банками о получении гарантии на сумму иска.
- «Система» может предоставить банковскую гарантию в качестве исполнения решения суда, что позволит ей добиться снятия ареста со своих активов, - говорится в сообщении издания. - По данным “Ъ”, наиболее вероятным претендентом на предоставление гарантии является ВТБ. Однако, поскольку пока активы арестованы, банк должен выдать необеспеченную гарантию и тем самым возьмет на себя большие риски (если арест так и не будет снят по каким-то причинам).