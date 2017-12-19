"Система" выплатит 136,3 млрд по иску "Роснефти" и ищет банковские гарантии

АФК "Система" согласилась выплатить 136,3 млрд рублей убытка по решению суда об убыточной реорганизации "Башнефти". Компания попытается обжаловать, определение апелляции в касации, но уже ищет банковские гарантии для того, чтобы выплатить деньги "Роснефти".

АФК "Система" заявила, что планирует исполнить решение суда "в установленном законом порядке", сообщает РИА Новости. При этом компания одновременно будет обжаловать постановление апелляционного суда в арбитражном суде Уральского округа. В АФК не уточнили, за счет каких средств планируют выплатить 136,3 миллиарда рублей.

По состоянию на 30 сентября 2017 года у "Система" - 20,4 миллиарда рублей свободных средств, включая высоколиквидные депозиты и ликвидные финансовые инструменты. Кроме того, по итогам 2016 года АФК должна получить 9,8 миллиарда рублей дивидендов от дочерних предприятий – МТС (51,93% акций) и БЭСК (100% акций), но доступ к ним ограничен из-за ареста этих активов в рамках судебного спора.

Как сообщает "Коммерсантъ", "Система" сейчас ведет переговоры с банками о получении гарантии на сумму иска.