Глава Башкирии предложил проверять бизнес в зависимости от степени риска

Рустэм Хамитов обнародовал новую формулу успеха контрольно-надзорных органов.

Сегодня, 19 декабря, в Уфе, в Доме правительства республики, прошло заседание рабочей группы при главе Башкирии, посвященное совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Рустэм Хамитов собрал для беседы руководителей правоохранительных органов, профильных министерств и ведомств и представителей общественных организаций.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на заседании обсуждались итоги реформирования контрольно-надзорной деятельности в регионе в 2017 году и задачи на предстоящий период. Отдельным вопросом в повестке заседания значился пилотный проект по синхронизации контрольно-надзорных функций федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере сельского хозяйства и потребительского рынка.

В ходе заседания много внимания было уделено соблюдению интересов бизнеса.

- Надо уходить, насколько это возможно, от «карающей» модели работы к «корректирующей», «помогающей», - настроил аудиторию на позитив глава Башкирии. - Работа наших контрольно-надзорных органов должна оцениваться не по объему отчетов, числу проверок, выданных предписаний, сумме выписанных штрафов. Основным показателем ее качества должно стать улучшение реальных показателей безопасности граждан, качества бизнес-процессов.

По мнению Рустэма Хамитова, стражи порядка могут направить свои усилия в другие сферы жизни, потому что большинство предпринимателей – малых и средних предприятий – принадлежит к низкой категории риска, их деятельность не несёт серьезной угрозы. Но традиционный подход к проверкам не учитывает порой этой разницы. А вот так называемый риск-ориентированный подход позволяет сконцентрировать контроль в первую очередь там, где это нужно в наибольшей степени, а также избежать дублирования функций различных ведомств, чтобы в итоге частота проверок и используемые ресурсы были пропорциональны уровню риска причинения вреда имуществу и здоровью людей.

На практике такой подход, судя по ходу заседания, видимо, предполагается показать на примере распределения полномочий в сфере ветеринарного контроля между региональным Управлением Россельхознадзора и Управлением ветеринарии республики – двух ведомств, которые очень часто пересекаются в своей деятельности.

Чтобы избежать подобных искусственных сложностей, предлагается создать единый реестр подконтрольных объектов с четким разделением их по степеням риска и последующим закреплением за федеральным или региональным ведомствами. Соответственно каждому объекту контроля будет присвоена та или иная категория риска в зависимости от масштабов потенциального вреда, который он может нанести. По словам Рустэма Хамитова, важно, чтобы разделением на категории риска занимались высокопрофессиональные специалисты, а сам процесс создания реестра был максимально прозрачным.

В этом контексте вновь вспомнили недавнюю эпидемию ящура, которая, как известно, возникла после приобретения в соседнем регионе одним из фермеров больных животных без надлежащего оформления документов.

- Вместо выявления постфактум уже причинённого вреда и наказания виновных упор нужно делать на сервисном сопровождении бизнеса: консультировании, системном аудите, в целом поддержке его развития, - сказал в назидание аудитории глава Башкирии.

По его словам, с нового года будет внедряться утвержденный на федеральном уровне Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований. В соответствии с ним надзорные органы должны будут научиться грамотно распределять свои ресурсы, а добросовестный бизнес в итоге должен почувствовать реальное снижение административной нагрузки.

- Если бы контрольные органы нормально проверяли те сферы деятельности, в которых они работают, то, возможно, у нас не было бы или по крайней мере было бы меньше обманутых дольщиков, травм на производстве, несчастных случаев. Мы бы меньше находили разрушенных конструкций самых разных мостов, домов, прочих сооружений и т.д. То есть ещё раз – упреждение и профилактика. Вот главное направление контроля, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Вместо команды «любой ценой найти нарушения и наказать» должны быть профилактика, предотвращение рисков и ущерба, партнерское отношение к бизнесу.

Дальнейший ход заседания прошел под знаком ломки стереотипов работы контрольно-надзорных органов.

- Не хочу никого обидеть, но реально зачастую это так. И вереница контролеров – один за одним – ходят и ходят на предприятия. Понятно, конечно же, нарушение можно найти всегда: либо запятая в документе не там стоит, либо, может быть, существует какое-то незначительное нарушение и т.д. Поэтому любой ценой искать нарушения, возводить это в степень и требовать, чтобы все инспекторы только этим и занимались, считаю, неправильно, - продолжил свою беспощадную и нелицеприятную для многих речь глава республики. - Контроль и надзор не должны быть методом сведения счётов и т.д.

В заключение свое речи он пожелал членам рабочей группы выработать содержательные предложения по всем направлениям совершенствования контрольно-надзорной деятельности в республике.

Промежуточные результаты проводимой в регионе реформы контрольно-надзорной деятельности на заседании представил вице-премьер правительства РБ – руководитель аппарата правительства республики Илшат Тажитдинов. Он сообщил, что в регионе осуществляются 22 вида регионального государственного контроля и надзора. При этом, как считает вице-премьер, сформированы прозрачные правила и обеспечена открытость действий инспектора в ходе проводимых мероприятий. С целью большего охвата подконтрольных субъектов дополнительно внедрён функционал онлайн-трансляций публичных обсуждений, сокращается количество плановых проверок. В результате проведённой работы их количество в 2018 году будет снижено на 20 процентов.

В частности, предстоит сформировать «чек-листы» – исчерпывающие списки контрольных вопросов, по сути, программу проверки.

– На федеральном уровне эта работа уже проводится, – сказал Илшат Тажитдинов. – Республиканским органам исполнительной власти предстоит разработка и внедрение «чек-листов» в 2018 году.

Своим опытом поделились руководитель управления ФНС по республике Марат Вахитов. Так, с 2017 года внедряется поэтапный переход бизнеса на инновационные кассы.

- Новая технология ККТ, основанная на онлайн-передаче информации в налоговые органы, способствует борьбе с теневой экономикой за счёт увеличения прозрачности ведения бизнеса, стимулирования более здоровой деловой среды и конкуренции, - заверил присутствующих главный налоговик Башкирии.

Своим мнением о ситуации с проверками поделился уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Рафаиль Гибадуллин. И его мнение поубавило оптимизма у остальных.

Как выяснилось по итогам опроса, проведенного среди 5,3 тысячи предпринимателей региона, контрольно-надзорная деятельность по-прежнему остаётся одной из наиболее острых для бизнеса проблем наряду с высокими налогами и дорогими кредитами. Бизнес-омбудсмен также отметил увеличение числа внеплановых проверок на фоне сокращения плановых. При этом бизнес с воодушевлением ждет, когда же надзорные органы перейдут на профилактику правонарушений.