Власти Башкирии определили нормы бюджетных трат на содержание хоккейных команд

В Башкирии определились с суммами, выделенными на развитие и содержание хоккейных команд. Данный документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, в рамках выделенных субсидий хоккеисты «Салавата Юлаева» во время домашних игр будут получать по 1,5 тысячи рублей на проживание за 4 часа. Во время выездных матчей сумма увеличится более, чем в два раза. На играх в других странах они будут получать субсидии в размере 150 евро. Молодежная команда «Толпар» за сутки будет получать не более 1600 рублей, а женской хоккейной команды «Агидель» - не более 2600 рублей. На питание спортсменов в смете бюджета есть отдельный раздел. Так, за сутки члены ХК «Салават Юлаев» получат не более 3200 рублей, хоккеисты «Толпара» - не более 1400 рублей. Девушки-спортсменки смогут обеспечить себя питанием за 1600 рублей в сутки. Дороже всего бюджету обойдется медицинское обеспечение спортсменов. Команда мастеров «Салавата Юлаева» получит 900 тысяч рублей на покупку лекарств, еще 17 800 на приобретение воды для всей команды. Молодежная команда будет обеспечена финансами на лекарства намного меньше – 134 тысячи рублей и 17 тысяч на воду. А женской команде «Агидель» достанется 33 тысяч рублей на медикаменты и 8 400 на питье.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter