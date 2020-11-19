Власти Башкирии определили нормы бюджетных трат на содержание хоккейных команд

Согласно документу, в рамках выделенных субсидий хоккеисты «Салавата Юлаева» во время домашних игр будут получать по 1,5 тысячи рублей на проживание за 4 часа. Во время выездных матчей сумма увеличится более, чем в два раза. На играх в других странах они будут получать субсидии в размере 150 евро. Молодежная команда «Толпар» за сутки будет получать не более 1600 рублей, а женской хоккейной команды «Агидель» - не более 2600 рублей.