Экономист предсказал стагфляцию мировой экономики

К концу 2020 года совокупный объем мирового долга достигнет 277 трлн долларов или 365% мирового ВВП. Это станет следствием роста госдолга наиболее развитых стран.

Экономист Дмитрий Адамидов считает, что рост государственного долга угрожает развитым странам тем, что они в конце концов не смогут его обслуживать без существенного роста инфляции, пишет infox.ru. По мнению Адамидова, изменения в мировой экономике наступят в ближайшие 3-4 года. Эксперт не исключил, что американскую и европейскую валюты ждут двухзначные показатели инфляции. Он отметил, что мировая экономика не растет после кризиса 2008 года — тогда она уперлась в свой потолок. Модель, которая действовала в 1990–2000 годах, себя полностью исчерпала, поэтому дальше ее ждет стагфляция (сочетание экономического спада с ростом цен). В период с 2020 по 2030 годы мир ждет низкий экономический рост. Это приведет к постепенному расходованию резервов, после чего наступит новая экономическая реальность.

