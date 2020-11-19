Экономист предсказал стагфляцию мировой экономики

Он отметил, что мировая экономика не растет после кризиса 2008 года — тогда она уперлась в свой потолок. Модель, которая действовала в 1990–2000 годах, себя полностью исчерпала, поэтому дальше ее ждет стагфляция (сочетание экономического спада с ростом цен). В период с 2020 по 2030 годы мир ждет низкий экономический рост. Это приведет к постепенному расходованию резервов, после чего наступит новая экономическая реальность.