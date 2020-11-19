Экономист предсказал стагфляцию мировой экономики

Экономист предсказал стагфляцию мировой экономики

Вчера, 22:47ЭкономикаPhoto: pxhere.com
К концу 2020 года совокупный объем мирового долга достигнет 277 трлн долларов или 365% мирового ВВП. Это станет следствием роста госдолга наиболее развитых стран.

Экономист Дмитрий Адамидов считает, что рост государственного долга угрожает развитым странам тем, что они в конце концов не смогут его обслуживать без существенного роста инфляции, пишет infox.ru.

По мнению Адамидова, изменения в мировой экономике наступят в ближайшие 3-4 года. Эксперт не исключил, что американскую и европейскую валюты ждут двухзначные показатели инфляции.

Он отметил, что мировая экономика не растет после кризиса 2008 года — тогда она уперлась в свой потолок. Модель, которая действовала в 1990–2000 годах, себя полностью исчерпала, поэтому дальше ее ждет стагфляция (сочетание экономического спада с ростом цен). В период с 2020 по 2030 годы мир ждет низкий экономический рост. Это приведет к постепенному расходованию резервов, после чего наступит новая экономическая реальность.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы