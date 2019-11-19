Глава минфина Башкирии рассказала, за счет чего будет покрыт дефицит бюджета

Основной докладчик — министр финансов РБ Лира Игтисамова, сообщила, что на все три предстоящих года бюджет Башкирии сверстан с дефицитом.

Так, в 2020 году доходы бюджета РБ должны составить 194,2 млрд рублей, а расходы — 216,2 млрд рублей. Дефицит составит 22 млрд рублей. В 2022 же году доходы бюджета РБ прогнозируются в сумме 198,4 млрд рублей, а расходы — 218,4 млрд рублей с дефицитом в размере 20 млрд рублей.

Доходную часть в основном составляют налоговые поступления. В расходной части преобладают расходы на социальные нужды, при этом больше всего — около 91 млрд рублей — в 2020 году планируется потратить на сферу здравоохранения. Компенсировать дефицит бюджета, по словам министра финансов РБ, планируется за счет собственных источников.

В частности, речь идет о «закромах Родины», где накоплены средства за счет профицита бюджета прошлых лет, которые Башкирия прожила под руководством Рустэма Хамитова.