Сбер усовершенствовал сервис «Деньги до зарплаты»

«В мае этого года мы запустили новый сервис для наших зарплатных клиентов, и он оказался очень востребованным: уже более 400 000 клиентов взяли деньги до зарплаты. Дальнейшее развитие сервиса связано с желанием сделать его ещё более доступным и удобным. Так, вместо процентных ставок мы внедрили фиксированный платёж за каждую тысячу рублей: это облегчает понимание того, сколько денег необходимо будет вернуть. Кроме того, занять до зарплаты сегодня можно с помощью виртуального ассистента из семейства Салют, а максимальная сумма займа больше не ограничена 30 тысячами рублей и определяется исключительно размером оклада».