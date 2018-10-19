Россия-Узбекистан: Уфимские ученые презентовали в Ташкенте IT-проекты в нефтедобыче

В эти дни в Ташкенте проходит Первый форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием глав государств. Российский экспортный центр совместно с Российско-Узбекским деловым советом организовал первую биржу деловых контактов между российскими и узбекскими предприятиям. В пленарной части особое внимание было уделено вопросам цифровизации экономики и использования цифровых технологий в целях интенсификации сотрудничества России и Узбекистана. В периметре данного тренда находятся новейшие разработки в области IT-проектов в нефтедобыче, которые презентовал на форуме участник российской бизнес-миссии из Башкортостана - «Уфимский научно-технический центр».

Компания является разработчиком и правообладателем широкой линейки программных комплексов, оказывает услуги по адаптации систем под ключ с формализованным и отлаженным процессом оказания консультаций и решения технических вопросов. Кроме того, «Уфимский НТЦ» оказывает нефтедобывающим компаниями комплексные и инжиниринговые услуги по решению актуальных проблем добычи: от оценки запасов, проектирования и геолого-технического сопровождения «умного» бурения скважин, проектирования и мониторинга разработки нефтегазовых месторождений углеводородов, выполнения проектов по региональной геологии и трудноизвлекаемых запасов до оптимизации бизнес-процессов.

В рамках биржи деловых контактов состоялись первые переговоры между «Уфимским НТЦ» и UNG OZLITINEFTEGAZ. Компании наметили возможные точки роста для дальнейшего сотрудничества.

- Отрадно, что международная кооперация между нашими странами получила такой мощный толчок для дальнейшего развития. С нашей стороны, главным мотивом участия в этом мероприятии послужила не только возможность обретения новых партнеров в Узбекистане, но и профессиональный научный интерес – дело в том, что в этой стране горно-геологические и технические условия разработки нефтегазовых месторождений отличаются от российских. В этой связи мы рассчитываем на взаимовыгодный обмен опытом и знаниями, - прокомментировал итоги работы первого дня Форума ди⁠ректор «Уфимского научно-технического центра» Ильяс Муллагаллин.