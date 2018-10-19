ФСК ЕЭС собирается разместить облигации на 10 млрд рублей
Представители «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») сообщили о размещении 25 октября облигаций серии 001P-01R на сумму 10 миллиардов рублей.
Всего ФСК ЕЭС планирует выпустить 10 миллионов облигаций номинальной ценой 1 000 рублей за единицу. Об этом пишет RNS.
Выпущенные компанией ценные бумаги будут в обороте пять лет. Так книгу заявок по выпуску облигаций открывали с изначальным ориентиром ставки первого купона на уровне 8,75-8,9% годовых. Вскоре маркетинговый диапазон дважды пересматривался в пользу понижения. В конце концов, остановились на ставке 8,7% годовых. Доходность погашения составляет 8,99%.
Спрос на облигации ФСК по результатам сбора книги заявок оказался выше объема размещения более чем в 2,5 раза. В целом в книгу было подано порядка 40 заявок. Их оставлял широкий круг инвесторов. Речь идет о банках, управляющих компаниях, частных инвесторах (физических лицах), а также инвестиционных и страховых компаниях.
Среди организаторов оказались VTB Capital, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Sberbank CIB и Совкомбанк. Агентом по размещению выступил Sberbank CIB.
Отметим, что в среду ФСК ЕЭС досрочно погасила облигации серии 15 в сумме 10 миллиардов рублей. Облигации были выпущены и размещены осенью 2011 года. Срок их обращения составлял 12 лет. Всего было выпущено 10 миллионов ценных бумаг номинальной ценой 1 000 рублей за каждую.