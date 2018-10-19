ФСК ЕЭС собирается разместить облигации на 10 млрд рублей

Всего ФСК ЕЭС планирует выпустить 10 миллионов облигаций номинальной ценой 1 000 рублей за единицу. Об этом пишет RNS.

Выпущенные компанией ценные бумаги будут в обороте пять лет. Так книгу заявок по выпуску облигаций открывали с изначальным ориентиром ставки первого купона на уровне 8,75-8,9% годовых. Вскоре маркетинговый диапазон дважды пересматривался в пользу понижения. В конце концов, остановились на ставке 8,7% годовых. Доходность погашения составляет 8,99%.

Спрос на облигации ФСК по результатам сбора книги заявок оказался выше объема размещения более чем в 2,5 раза. В целом в книгу было подано порядка 40 заявок. Их оставлял широкий круг инвесторов. Речь идет о банках, управляющих компаниях, частных инвесторах (физических лицах), а также инвестиционных и страховых компаниях.

Среди организаторов оказались VTB Capital, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Sberbank CIB и Совкомбанк. Агентом по размещению выступил Sberbank CIB.