Чистая прибыль «Россетей» в 2018 году увеличилась в 2,6 раза

Отчеты за период с января по сентябрь текущего года показали, что выручка «Россетей» составила 26,42 миллиарда рублей. Что касается процентного соотношения за год, показатели чистой и валовой прибыли увеличились на 3,1%. Валовая прибыль составила 23,326 миллиарда рублей, а себестоимость продаж увеличилась до 3,094 миллиарда рублей, что составило 3,2%. Сумма прибыли до налогообложения - 19,32 миллиарда рублей. Отмечается, что она в 2,5 раза превысила показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает RNS.

Вместе с тем, согласно статистике на 30 сентября текущего года, в сравнении с концом 2017 года, долгосрочные обязательства компании практически не изменились: сумма составила 31,021 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства достигли 1,658 миллиарда рублей против 2,129 миллиарда рублей.