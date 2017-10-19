В Башкирии накажут чиновников, «проспавших» гранты на сельхозкооперацию

Глава Башкирии Рустэм Хамитов не доволен работой подчиненных, которые не смогли получить федеральные средства на развитие сельхозкооперации.

Сегодня, в Доме Республики, в Уфе, прошло рабочее совещание по вопросам развития кооперативного движения в регионе. Рустэм Хамитов высказал сильное недовольство тем, что чиновники, ответственные за эту тему, не смогли обеспечить попадание Башкирии в число пилотных регионов по развитию сельхозпотребкооперации. Недовольство его главным образом объясняется тем, что участникам программы полагались федеральные гранты.

Вдобавок именно Рустэм Хамитов в свое время на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию предложил заняться возрождением потребкооперации на селе.

- По различным оценкам, развитие кооперации может существенно увеличить рост валового регионального продукта. Оценки разные – от 10 до 30 процентов. Пусть даже 10 процентов – это уже огромное движение вперёд. Конечно же, мы не можем пренебрегать такого рода возможностями, - такие данные озвучил глава Башкирии.

По его словам, с 2015 года из федерального и республиканского бюджетов на развитие сельхозкооперации направлено 54 млн рублей: 35 млн рублей – из федерального бюджета и 19 млн рублей – из бюджета республики.

- Это немного для решения такой масштабной задачи. Может быть, и поэтому мы на сегодняшний день не видим ощутимых результатов, - предположил Рустэм Хамитов. - Пока в республике создается всего лишь несколько кооперативов в год. Начинают реально работать только те кооперативы, которые получают государственную поддержку, а их всего три-пять на весь наш 4-миллионный Башкортостан. Такая ситуация нас явно не устраивает.

В надежде исправить ситуацию и разработать систему мер, стимулирующих объединение малых предприятий в сельхозкооперативы в Башкирии был образован Центр сельхозконсультирования для координации данной работы. В результате на свет появились 29 новых кооперативов, это позволило Башкирии войти в число ведущих регионов страны по данному показателю. Однако пока эти достижения не обернулись финансовой поддержкой из федерального центра.

Фото: Пресс-служба главы Башкирии

- Но, по непонятным для меня причинам, в числе 10 регионов, которые получили статус пилотных в рамках федерального проекта по развитию сельхозпотребкооперации, нашей республики нет, - не скрывал свое возмущение Рустэм Хамитов. - Эта работа ведется в рамках реализации решений протокола по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию. Я сам лично выступал на этом совещании, говорил о том, что необходимо развивать кооперативное движение в стране. И вот таким образом мой почин «подхватили» наши республиканские структуры. Совесть есть?! Томску, Тюмени, Ульяновску, Якутии сельхозпотребкооперация нужна, а нам – нет. Считаю, что те, кто отвечает за эту работу, в очередной раз «проспали». Не использовали возможности, которые предоставляет в том числе федеральное правительство. Мы сегодня эту тему обсудим достаточно подробно и без обиняков. Не обижайтесь! Критика будет.

Тем не менее, шансы получить финансовую поддержку на развитие сельхозпотребкооперации из центра у Башкирии все же пока есть. Сейчас Федеральное агентство по развитию малого и среднего бизнеса формирует вторая очередь пилотного проекта.

- Башкортостан должен войти в эту вторую пилотную группу регионов. Просто-напросто обязан! – заявил Рустэм Хамитов. - Чтобы эта работа у нас встала на системные рельсы, на основе республиканской программы развития сельхозпотребкооперации, с соответствующими субсидиями, обучением и т.д., поручаю правительству незамедлительно заняться этой работой.

Он подчеркнул, что кооперативы должны быть не только на бумаге, а реально работали, объединяли максимальное число фермеров и личных подворий и имели отлаженный производственный процесс – от выращивания или переработки до сбыта.

- Нужно умело, аргументированно разъяснять сельчанам преимущества кооперации, организовать обучение на местах, посоветовал подчиненным Рустэм Хамитов. - Уже созданным кооперативам надо помогать с ведением бухгалтерии и налоговой отчетности, с реализацией готовой продукции.

Он заострил внимание еще и на том, что для успеха данного проекта нужно искать настоящих лидеров, способных увлечь инициативой других людей и повести их за собой. К сожалению, таких людей сегодня трудно найти.

- Многие на местах до сих пор сидят и ждут, что к ним приедут из Уфы, решат все вопросы, организуют и сделают. Так дело не пойдет. Кооперация нужна, прежде всего, самим сельчанам, - сказал Рустэм Хамитов.

- В муниципалитетах, муниципальных образованиях нет ни комплексных планов, ни дорожных карт по развитию кооперации. Нет первичного аналитического и ресурсного анализа населенного пункта с точки зрения возможности организовать кооператив той или иной формы. Эту работу надо оперативно провести.

По официальным данным, в Башкирии имеются 818 сельских поселений. Глава республики потребовал, чтобы кооперативы появились в каждом из них.

- Мир так работает. Наверное, не дураки, если огромные кооперативы существуют в странах Запада, на Востоке, в Китае, Индии, на Ближнем Востоке. Везде работает, а у нас не работает, - попытался пробудить к активным действиям подчиненных глава Башкирии и вновь подчеркнул, что есть острая нужда в человеке, который будет заниматься этой работой не из-под палки, а «гореть ею и вести за собой людей».

Рустэм Хамитов озвучил данные, что сегодня производительность труда в личных подсобных хозяйствах республики в лучшем случае составляет 200 тысяч рублей, а выработка в агропредприятих редко превышает 700-800 тысяч рублей. При таких условиях, конечно, сложно будет конкурировать с регионами, в которых выручка на человека превышает 4 млн рублей.

Глава Башкирии посетовал, что на совещании не присутствовали главы муниципалитетов, которым он в свое время советовал больше читать спецлитературы о сельхозкооперации и приглашать специалистов по этой теме.

- Я лично выписал огромную библиотеку через интернет. Прочитал, проштудировал, книжки показал. Пригласил специалиста, наш земляк, из Башкортостана, известный доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, занимается вопросами кооперации, готов помогать. Он был здесь. Хоть кто-нибудь его пригласил к себе? – еще раз не без оснований возмутился Рустэм Хамитов. - Так работать не пойдёт. Я сейчас послушаю, что сделано, прокомментирую и заставлю вас действовать, по-другому никак не получается.