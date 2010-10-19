Экстренные звонки переадресуют на единую диспетчерскую службу
19 октября 2010, 21:41Экономика
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В Башкирии создан информационный центр единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление принято правительством региона. Операторам связи, работающим на территории республики, рекомендовано переадресовывать телефон экстренного вызова «112» на единую диспетчерскую службу.
В Башкирии создан информационный центр единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление принято правительством региона. Операторам связи, работающим на территории республики, рекомендовано переадресовывать телефон экстренного вызова «112» на единую диспетчерскую службу.
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