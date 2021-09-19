Замену 702 лифтов в Башкирии оценили в 2,4 млрд рублей

Речь идет о проведении работа по замере лифтов в пяти городах (Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский) и четырех районах (Белорецком, Благовещенском, Мелеузовском, Туймазинском).
Стартовая цена констракта составляет 2,4 млрд рублей. Источником финансирования являются региональный бюджет, а также семейные накопления собственников квартир на условиях софинансирования.
Уточняется, что в текущем году в республике уже ведутся работы по замене отслуживших свой срок лифтов. Это произойдет в 165 жилых домах и коснется 458 лифтов.