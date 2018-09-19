Жители Башкирии стали больше пользоваться кредитными картами

В августе в Башкирии банки выдал населению 30,5 тысячи кредитных карт. Эти данные значительно превышают итоги августа 2017 года, когда было выдано 17,3 тысячи «кредиток».

По данным Национального банка РБ, на долю «кредиток» приходится 10% банковских карт, выданных в республике в этом году.

Как сообщил «Башинформ» со ссылкой на своих экспертов, на динамику этого показателя влияет, прежде всего, рост финансовой грамотности населения и распространение системы безналичных расчетов в торговых точках и пунктах сферы обслуживания в целом.

Так, по сведениям Нацбанка, сумма средств, потраченных населением в безналичной форме, в первом полугодии 2018 года выросла почти на четверть, по сравнению с уровнем января-августа 2017 года. Специалисты Нацбанка также связывают это явление с активным развитием платежной инфраструктуры.

- Мы видим, что среднестатистический житель Башкирии в четыре раза чаще пользуется картой для покупок, чем для снятия наличных, - считает управляющий Нацбанком РБ Марат Кашапов.