В России могут увеличить размер материнского капитала

Сумма выплат может вырасти до 489 000 рублей. Об этом 19 сентября пишет газета «Известия».

По словам зампреда правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, повышение материнского капитала власти будут проводить в два этапа. В 2019 году размер выплат сохранится на уровне текущего года (453 000 рублей). В 2020 году сумму материнского капитала повысят до 470 000 рублей, а в 2021 году — до 489 000 рублей.

В начале прошлой неделе депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, сокращающий срок выдачи сертификата на маткапитал с одного месяца до 15 дней.