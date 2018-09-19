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Минсельхоз Башкирии потратит 5,7 миллионов рублей на участие в выставке
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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Минсельхоз Башкирии потратит 5,7 миллионов рублей на участие в выставке

19 сентября, 09:51ЭкономикаМарат ГареевФото: worldpics.pro
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