Малым городам выделят на создание комфортной городской среды 4,9 млрд руб
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ о выделении малым городам и историческим поселениям государства 4,9 миллиарда рублей.
Деньги разделят между субъектами РФ. Их потратят на создание комфортной городской среды. Об этом пишет RNS.
Инициатива Кабинета министров по выделению дотаций связана с поддержкой проектов по строительству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях государства.
Так 4,9 миллиарда рублей распределят среди 43 регионов. Деньги потратят на воплощение в жизнь проектов по созданию комфортной городской среды. Речь идет о 80 городах, победивших на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Сам конкурс проходил в текущем году. В нем участвовали населенные пункты со статусом федеральных, региональных или исторических поселений. Претендентами на получение денег от Кабинета министров также являлись города с числом жителей до 100 000 человек.