Малым городам выделят на создание комфортной городской среды 4,9 млрд руб

Деньги разделят между субъектами РФ. Их потратят на создание комфортной городской среды. Об этом пишет RNS.

Инициатива Кабинета министров по выделению дотаций связана с поддержкой проектов по строительству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях государства.

Так 4,9 миллиарда рублей распределят среди 43 регионов. Деньги потратят на воплощение в жизнь проектов по созданию комфортной городской среды. Речь идет о 80 городах, победивших на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.