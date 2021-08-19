Занять из зарплаты: работодателям предложили разрешить выдавать ипотеку

Риелторы предложили наделить работодателей правом выдавать сотрудникам ипотеку под низкий процент. По сути, идея предполагает, что компании станут кредитными организациями. Авторы инициативы считают, что для этого нужно создать упрощенную систему выдачи лицензий на корпоративное кредитование работников. Соответствующее предложение риелторы направили премьер-министру Михаилу Мишустину.
Реализация инициативы позволит повысить конкуренцию на ипотечном рынке за счет бизнеса, а компании получат инструмент повышения лояльности сотрудников и инвестирования денег, считают в отрасли. Традиционную систему банковского кредитования нововведение не заменит, а просто станет еще одним инструментом, полагают эксперты. При этом нужно предусмотреть механизм выкупа закладных у работодателя банком или другим работодателем при увольнении сотрудника, обратили внимание специалисты. Подробно в теме разбирались журналисты «Известий».
В России предложили разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам и оформлять купленные квартиры в залог. Для этого нужно разработать упрощенную систему лицензирования такой деятельности для компаний. Так появится альтернативный вариант покупки жилья, что может увеличить его доступность в стране, сказано в письме федеральной сети риелторских компаний «Этажи» в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.
Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми организациями. Им нужно позволить оформлять закладные и оперировать ими. Работодатели смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, поскольку у них есть возможность свободно распоряжаться собственными средствами, сказал глава федеральной сети «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Это позволит повысить конкуренцию на ипотечном рынке за счет дополнительного притока капитала со стороны бизнеса, сказано в письме. Для самих компаний это будет дополнительным инструментом повышения лояльности сотрудников и эффективным способом инвестирования, считают авторы инициативы.
При увольнении сотрудник сможет продолжать выплачивать кредит тому же работодателю, сказал Ильдар Хусаинов. Также нужно предусмотреть процедуру выкупа закладных у компании банком или другим работодателем — механизм, похожий на рефинансирование, добавил он.
Авторы инициативы предположили, что ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной — например, зависеть от показателей работы сотрудника или быть увеличена при увольнении. К примеру, пока человек работает, ставка равна 4–5%, если уходит — увеличена до 6% (или рыночных значений). Это должно быть прописано в кредитном договоре. Существующее сегодня законодательство ограничивает деятельность компаний в этой сфере — правом на проведение подобных операций наделены только банки, отметили в компании.
В кабмине сообщили, что обращение «поступило в аппарат правительства РФ и было направлено в Минфин на проработку по существу вопроса». В финансовом ведомстве уточнили, что предложение поступило в министерство и находится на рассмотрении.
В Банке России отметили, что такие идеи не поступали и не рассматривались. В Минстрое на запрос не ответили.
Строительная отрасль незначительно пострадала из-за коронакризиса в том числе благодаря господдержке и, в частности, программе льготной ипотеки, отметил председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Рузилевич Гарипов. Льготную ипотеку на первичное жилье выдавали с весны 2020-го до 1 июля 2021 года под 6,5% при лимите кредита в 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и в 6 млн — в остальных регионах. Теперь лимит снижен до 3 млн рублей для всех субъектов, а ставка увеличена до 7%.
Сейчас, когда условия льготной ипотеки ужесточились, необходимы новые меры, которые позволят гражданам сохранять покупательную способность и тем самым поддержат застройщиков. Упрощенная система выдачи лицензий на корпоративное кредитование работников может стать интересным инструментом для стабилизации экономического положения стройотрасли и усиления мотивации сотрудников компаний, высказал мнение Рифат Рузилевич Гарипов.
Общественный совет при Минстрое также планирует рассмотреть предложение.
Предложенная мера позволит поддержать спрос и избежать его резкого падения из-за ужесточения условий льготной ипотеки, считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Также это поможет загрузить мощности строительных компаний и предприятий смежных отраслей, сохранить существующие и создать новые рабочие места, сказала она.
— Ставки по ипотеке растут, программы господдержки банков не могут быть бессрочными, поэтому необходимы альтернативные источники финансирования приобретения жилья, — согласен генеральный директор Optima Development Давид Худоян.
В целом низкая ипотечная ставка наряду с ростом предложения формирует стабильный и цивилизованный рынок недвижимости, добавила коммерческий директор ИСГ «Мармакс» Валерия Русакова.
— Идея интересная, но требует доработки — как именно будут производиться взаиморасчеты при увольнении сотрудника, — высказал мнение коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.
Сам бизнес пока относится к инициативе осторожно. Для внутренней мотивации сотрудников застройщики часто предлагают скидки на квартиры, которые высчитываются в зависимости от стажа работы в компании, рассказала Валерия Русакова. Она добавила, что компания была бы готова интегрировать программу у себя, если ее правила будут полностью понятны всем игрокам.
Традиционную систему банковского кредитования нововведение не заменит, а просто станет еще одним способом взять кредит на квартиру. Вряд ли мера существенно повлияет на доступность жилья, скорее просто станет удобным дополнительным инструментом для желающих взять ипотеку, полагает Александр Гуторов.
В то же время эксперт заметил, что инициатива может привести к тому, что сотрудники будут устраиваться на работу, чтобы получить выгодную ипотеку и потом увольняться. Подобное, например, случается в банках, когда работники приходят, берут льготный кредит и через несколько месяцев уходят, высказал мнение Александр Гуторов. С другой стороны, может сложиться ситуация, когда неудобный работодателю сотрудник обеспечит себе долгосрочную работу из-за займа, что также негативно скажется на компании, добавил он.
По мнению Марии Литинецкой, если такой возможностью воспользуются крупнейшие работодатели, то это повлечет за собой стабилизацию на рынке жилья.
Корпоративные займы могут быть одной из альтернатив для категории покупателей и со средним бюджетом покупки или для тех, кто ищет альтернативы банковским программам — с минимальным или «нулевым» первым взносом, отметила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.