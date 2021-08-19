Занять из зарплаты: работодателям предложили разрешить выдавать ипотеку

Авторы инициативы предположили, что ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной — например, зависеть от показателей работы сотрудника или быть увеличена при увольнении. К примеру, пока человек работает, ставка равна 4–5%, если уходит — увеличена до 6% (или рыночных значений). Это должно быть прописано в кредитном договоре. Существующее сегодня законодательство ограничивает деятельность компаний в этой сфере — правом на проведение подобных операций наделены только банки, отметили в компании.