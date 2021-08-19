Сбер снизил ставки по нецелевым кредитам под залог недвижимости

В Башкирии с начала года Сбер выдал 33 займа под залог недвижимости на общую сумму 73,4 млн руб.
С августа условия по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» стали еще лояльнее. Для зарплатных клиентов Сбера есть возможность получить наличные под залог недвижимости на любые цели можно по ставке от 9,2%. Для остальных клиентов ставка составит от 9,7%. Минимальная сумма кредита — 500 тысяч рублей. Максимальная сумма выросла в два раза – до 20 млн рублей. В залог можно предоставить любую недвижимость: земельные участки, дома, квартиры, гаражи, таунхаусы.
Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка:
Мы всегда стараемся помочь нашим клиентам и сделать условия по кредитованию максимально комфортными для них. Поэтому было принято решение расширить программу «Нецелевого кредита под залог недвижимости» и сделать ее доступной не только для компаний и предпринимателей, но и для физических лиц. А зарплатные клиенты Сбера смогут получить такой заём на максимально выгодных условиях.
Подробности об условиях кредитования — на сайте Сбербанка. Оформить кредит можно на DomClick.ru.