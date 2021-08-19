Сбер снизил ставки по нецелевым кредитам под залог недвижимости

Мы всегда стараемся помочь нашим клиентам и сделать условия по кредитованию максимально комфортными для них. Поэтому было принято решение расширить программу «Нецелевого кредита под залог недвижимости» и сделать ее доступной не только для компаний и предпринимателей, но и для физических лиц. А зарплатные клиенты Сбера смогут получить такой заём на максимально выгодных условиях.