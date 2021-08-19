Бренд «Башкирский мед» терпит убытки

Как сообщает КП-Уфа, бренд «Башкирский мед» столкнулся и с другой сложностью. Планируется строительство в Уфе завода по переработке меда и открытие новых пасек.
Председатель башкирского отделения Союза пчеловодов Алексей Самойлов отметил, что завоз в республику 30 000 пчелосемей скажется на местных пчеловодах, и небольшие пасеки могут разориться. Он добавил, что в лесах не хватает места для всех пчел.
Отмечается, что существует и другая проблема. В последние годы жители предпочитают бренду Башкирии продукцию из Алтая и других регионов. Падение рейтинга связывают с появлением поддельной продукции на рынке.