Бренд «Башкирский мед» терпит убытки

Бренд «Башкирский мед» терпит убытки
Бренд «Башкирский мед» терпит убытки
Вчера, 21:56ЭкономикаФото: pxhere.com
В течение нескольких лет башкирские пчеловоды терпят убытки. Пчеловоды жалуются на массовую гибель пчел из-за обработки лесных массивов и полей от вредителей. Помимо этого, бренд стал терять конкурентоспособность. Кроме этого, небольшие пасеки могут вовсе разориться из-за открытия крупного завода.

Как сообщает КП-Уфа, бренд «Башкирский мед» столкнулся и с другой сложностью. Планируется строительство в Уфе завода по переработке меда и открытие новых пасек.

Председатель башкирского отделения Союза пчеловодов Алексей Самойлов отметил, что завоз в республику 30 000 пчелосемей скажется на местных пчеловодах, и небольшие пасеки могут разориться. Он добавил, что в лесах не хватает места для всех пчел.

Отмечается, что существует и другая проблема. В последние годы жители предпочитают бренду Башкирии продукцию из Алтая и других регионов. Падение рейтинга связывают с появлением поддельной продукции на рынке.

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