В августе в муниципалитетах Башкирии были отменены половина инвестчасов

Сегодня, 19 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, врио главы Башкирии Радий Хабиров сделал внушение главам муниципалитетов по поводу безответственного отношения к проведению инвестчасов в городах и районах.

По данным, которые представили Хабирову, выяснилось, что в августе из 189 намеченных инвестчасов в муниципалитетах была отмена почти половина – 91. Основными причинами были названы – отсутствие заявок от предпринимателей, выезд главы в Уфу и нахождение инвестиционного уполномоченного в отпуске. Такая ситуация сложилась в городах Агидель и Янаул, а также в Абзелиловском, Бурзянском, Иглинском, Кушнаренковском, Чишминском районах.

Радий Хабиров подчеркнул, что такая ситуация формирует негативное отношение предпринимателей к властям. В качестве дополнительных примеров он привел обращения предпринимателей из Туймазинского района (там предприниматели пришли на инвестчас, но он был отменен из-за отсутствия главы), Краснокамского, Иглинского и Стерлитамакского районов (предприниматели не смогли пообщаться с руководством района, потому что инвестчасы не проводятся).

Радий Хабиров заявил, что такого в дальнейшем быть не должно. Инвестчасы должны проводиться обязательно каждый четверг, и на них принимать предпринимателей с их проектами должен лично глава города или района, а не замы. Уважительной причиной для их отмены может послужить командировка главы либо его отпуск.

Такую причину отмены инвестчасов как отсутствие заявок от предпринимателей врио главы Башкирии назвал несерьезной, заявив, что главы должны лично заняться поиском предпринимателей и приглашать их на прием к себе.

Радия Хабирова также не устроили кандидатуры многих инвестиционных управляющих, предложенных главами муниципалитетов.

- Эти люди должны быть в курсе проблем предпринимательского сообщества, а не являться вашими знакомыми или иными людьми, с кем вам удобно работать, - подчеркнул Радий Хабиров.