Компания «Уфаоргсинтез» выплатила дивидендов на сумму 11,3 миллиарда рублей

ПАО «Уфаоргсинтез» опубликовало информацию (СПАРК-Интерфакс) о выплате дивидендов по акциям за 2018 год. Всего было выплачено 9,777 миллиарда рублей по обыкновенным акциям и 1,511 миллиарда по привилегированным акциям. Общая сумма выплаченных дивидендов составила 11,288 миллиарда рублей. На каждую акцию обоих типов пришлось по 0,10 рубля.