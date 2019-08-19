Компания «Уфаоргсинтез» выплатила дивидендов на сумму 11,3 миллиарда рублей
Вчера, 10:12ЭкономикаМарат ГареевФото: pixabay.com
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Это доходы владельцев компании по итогам 2018 года.
ПАО «Уфаоргсинтез» опубликовало информацию (СПАРК-Интерфакс) о выплате дивидендов по акциям за 2018 год. Всего было выплачено 9,777 миллиарда рублей по обыкновенным акциям и 1,511 миллиарда по привилегированным акциям. Общая сумма выплаченных дивидендов составила 11,288 миллиарда рублей. На каждую акцию обоих типов пришлось по 0,10 рубля.
ПАО «Уфаоргсинтез» принадлежит на 67,53% АО «Объединенная нефтехимическая компания» (Москва), которая в свою очередь на 100% принадлежит ПАО «Башнефть». Еще 19,04% «Уфаоргсинтеза» также принадлежат «Башнефти».
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