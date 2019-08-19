Карта «Алга» будет действовать в Башкирии на электричках

Сегодня, 19 августа, в правительстве Башкирии прошло заседание правительства в формате «Транспортный час». Одним из самых заметных решений стало установление цены на проезд на всех электричках от Демы до Шакши на уровне 21 рубля. Оно будет действовать с 3 сентября. Для сравнения: сейчас на это требуется 67 рублей, и, по мнению специалистов, это во многом помешало продвижению проекта «Городская электричка».

Подробности о ходе заседания на своей странице в соцсетях сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Еще одним важным решением стало объединение электрички с другими видами транспорта при помощи пересадочных комплексов. Они расположатся на станциях «1629 км», Спортивная», «Парковая», «Шакша» и «Черниковка». Первую начнут строить в следующем году, а остальные запроектируют.

Главное преимущество проекта – тот факт, что на электричке от Шакши до Дёмы моно доехать за 40 минут, а на автобусах для этого потребуется полтора-два часа.

Радий Хабиров также сообщил, что поставил задачу до конца года найти техническое решение, чтобы транспортная карта «Алга» начала действовать и на автобусах, и на электротранспорте, и на пригородных электричках. Тогда люди смогут ехать с одним билетом на нескольких видах транспорта в течение «счастливого часа».